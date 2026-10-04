قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد
مدبولي: 95% من موارد مصر المائية تعتمد على النيل ولسنا ضد التنمية في أفريقيا
مدبولي: هناك شركات تستهدف زيادة أعداد الشباب المصري العاملين لديها خلال السنوات المقبلة
مدبولي: مرونة سعر الصرف عززت ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في استقرار الاقتصاد
نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا.. القبض على دجال العطارين
مدبولي: المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.. وتحسين مستوى المعيشة أولوية المرحلة المقبلة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
درع الحماية الشتوي.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 في مصر
خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تقدم أكثر من 224 مليون ريال دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
أ ش أ

قدمت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، مخصصةً لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، حرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ أن الدعم يهدف إلى المساهمة في انتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، ودعم كفاءة السياسة المالية، بما يحفّز دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسار أكثر استدامة، وينعكس الدعم الاقتصادي إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

وتُعد المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وشكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2012 و2026، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثرًا إيجابيًّا في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مصفوفة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 300 مشروع ومبادرة تنموية، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأشقاء في اليمن.

المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

الهند

الهند: احتجاجات متواصلة لليوم الثالث للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات

وزير الخارجية الهندي

الخارجية الهندية: تحول جذري في الموقف الأمريكي وصعود الصين يعيدان تشكيل النظام الدولي

ترامب

ترامب يرشح مبعوثه إلى بيلاروسيا لمنصب المبعوث الخاص لشئون الرهائن

بالصور

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد