شاهد الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال على خشبة السيرك المصرى الأوروبى

شهد السيرك المصرى الأوروبى بقيادة الفنانة فاتن الحلو ليلة مختلفة مساء أمس الجمعة، حيث تم الاحتفال بأعياد ميلاد عدد من الاطفال على مسرح السيرك بحضور حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين للاطفال والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وعدد كبير من الصحفيين والاعلاميين.





وكشفت سيدة السيرك فاتن الحلو أن العمل يجرى على قدم وساق لإسعاد جماهيره وعشاق السيرك بعروض مبهرة حيث يقدم نجومه ساعتين من المغامرة والدهشة والخطورة تبدأ في التاسعة وتنتهي في الحادية عشر.





وقال ناصر عبد الحفيظ المستشار الاعلامى للسيرك المصرى الأوروبى إنه على مدار 3 أسابيع على التوالي واستجابة لصفحة أبناء صاحبة الجلالة صحفيين مصر خصصت الفنانة القديرة فاتن الحلو رئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي مقاعد مجانية للصحفيين وأسرهم لمتابعة البرنامج الجديد بالفرع الدائم والوحيد بنادي الشمس الرياضي.





يذكر أن السيرك يقدم حفلاته بحضور كاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام ونائب رئيس مجلس الإدارة دهب إبراهيم الحلو التي احتل اسمها مؤخرا عالم ترويض الوحوش المفترسة كأصغر وأجرأ عائلة إبراهيم الحلو في التعامل مع الوحوش المفترسة.