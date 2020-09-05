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حوادث

تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين في قضية فساد الطيران

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.


وصدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.


وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.


ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
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