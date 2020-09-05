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رياضة

خبير لوائح.. اتحاد الكرة تأخر في إجراء انتخابات مجلس الإدارة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:53 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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يسري غازي
علق محمد بيومى خبير اللوائح على تأخر اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى اتخاذ اى إجراء بشأن الإعداد لانتخاب مجلس إدارة جديد فى الجبلاية.

وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اللجنة الخماسية مسؤولة عن الإعدادلإنتخاب مجلس إدارة جديد وحتي الآن لم تقم بأي إجراء لتنفيذ الجمعية العمومية الإنتخابية والتي تتطلب الكثير من الإجراءات والوقت وهذا فساد واضح".


كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن عن مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة حتى ٣٠ نوفمبر المقبل مع التأكيد على الانتهاء من كافة الملفات المكلفة بها فى وقت سابق.

وتواجه اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انتقادات عديدة من الوسط الرياضى نظرا لعدم اتخاذ اى إجراء خاص بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة وتحديد موعد للانتخابات القادمة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت فتح التحقيق فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا من مقر الجبلاية بالجزيرة.
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