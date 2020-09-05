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رياضة

أنظار العالم تتجه صوب أهرامات مصر لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد ٢٠٢١

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:59 م
أهرامات الجيزة صورة
أهرامات الجيزة " صورة أرشيفية"
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محمود المخبزي - ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في السابعة مساء اليوم، السبت، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات.


ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل قرعة مونديال اليد الليلة، والدكتور  أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.


ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد العديد من المفاجآت القوية، خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك فيه ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.


ووقع اختيار شركة "تذكرتي" على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، واختيار الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.


من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "إننا نستند على الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع جوانب العملية التنظيمية للبطولة، ومن جميع جوانبها الإدارية واللوجستية والفنية أيضا من أجل خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية".


وأوضح وزير الرياضة أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة، ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى الذى لا يألو جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.
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