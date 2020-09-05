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برلمان

برلماني: إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية يمنع التزاحم أمام المحاكم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:23 م
النائب عفيفى كامل
النائب عفيفى كامل
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معتز الخصوصى
قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية على 3 مراحل تعد خطوة جيدة لتسهيل وسائل التقاضي أمام المحاكم.

وأشار "كامل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر تتجه لتطبيق منظومة التحول الرقمى، مما يسهل الإجراءات على المواطنين، مؤكدا أن إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيمنع التزاحم أمام المحاكم.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بوجود آليات لتنفيذ منظومة التحول الرقمى فى المحاكم، كما أننا نحتاج إلى ضمانات لتنفيذ ذلك حتى لا يكون هناك تلاعب، ويكون تطبيق التحول الرقمى من خلال مكاتب معينة تحصل على ترخيص بذلك.

وكان قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سوف يكون قريبا.

وتابع وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضى أون لاين فى المحاكم الاقتصادية قريبا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضح المستشار عمر مروان أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي فيه بمحافظة بورسعيد، وقريبا سننتقل إلى باقى محافظات القنال تدريجيا. 

وأشار إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على 3 مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.

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