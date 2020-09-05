احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد

نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، حفل لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم لجميع المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.
جاء ذلك بحضور لفيف من أهالى القرية، والشخصيات العامة من أبناء القرية.
وقام الشباب، بتقديم دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز وهدايا عينية لأوائل المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، وسط فرحه غامرة من الطلاب والطالبات والأهالى بالقرية.
وأضاف شباب القرية منظمى الاحتفالية، في تصريح اليوم السبت، أن الهدف من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور علي أبنائها وتحفيز الطلبة في المراحل القادمة علي التفوق.
كما أكدوا أنه سيتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام، حيث أصر مجموعة الشباب على ذلك لما وجدوه من بهجة وسرور لأبناء قريتهم.