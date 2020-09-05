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تعليم

احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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احمد علي
نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، حفل لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم لجميع المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.


جاء ذلك بحضور لفيف من أهالى القرية، والشخصيات العامة من أبناء القرية.

وقام الشباب، بتقديم دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز وهدايا عينية لأوائل المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، وسط فرحه غامرة من الطلاب والطالبات والأهالى بالقرية.

وأضاف شباب القرية منظمى الاحتفالية، في تصريح اليوم السبت، أن الهدف من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور علي أبنائها وتحفيز الطلبة في المراحل القادمة علي التفوق.

كما أكدوا أنه سيتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام، حيث أصر مجموعة الشباب على ذلك لما وجدوه من بهجة وسرور لأبناء قريتهم.
احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد
احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد
احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد
احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد
احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد
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