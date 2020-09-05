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محافظات

ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت إدارة التموين بمركز أجا بمحافظة الدقهلية حملة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين ومباحث التموين، برئاسة العميد حسين عيطة، رئيس مباحث تموين الدقهلية.


ترأس الحملة أحمد فتحي حجازى، نائب رئيس مركز ومدينة أجا، ورافقه الدكتور حمد السعيد العبد، رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا، ومصطفى عوض، المفتش بإدارة تموين أجا، ووليد الجبرونى ومحمد عماد، بمكتب مراقبة الأغذية بأجا.


وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل جزارة بقرية طنامل لقيامه بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على ٥٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.


كما تم ضبط ٧ محلات لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و١١ محلا لعدم الإعلان عن الأسعار فى قرى اخطاب والانشاصية وميت مسعود، وتم عرض المحاضر اللازمة على النيابة.
ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا
ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا
ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا
ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا
ضبط لحوم للذبح خارج السلخانة فى حملة تموينية بأجا
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