قناة جونقلي.. هل تحيي مصر والسودان حلما قديما للتغلب على مخاطر سد النهضة؟

وسط تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، يعود الحديث مجددا عن احتمالية استكمال الخرطوم والقاهرة مشروع قناة جونقلي على نهر الجبل بدولة جنوب السودان، والذي توقف العمل عليه منذ 1983 بسبب الحرب الأهلية.





وتعطي المؤشرات أملا لاستكمال المشروع، حيث تم حفر نحو 260 كيلومترا من إجمالي 360 كيلومترا، بهدف سد حاجة مصر والسودان من المياه، وزيادة إيرادات المياه الواردة من النيل الأبيض، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.





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من جانبه، يقول أحمد المفتي ممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة إن مشروع قناة جونقلي أنشئ من أجل زيادة إيرادات مياه النيل الواردة من النيل الأبيض.





وأوضح المفتي أن نهر الجبل الذي تقع فيه القناة يفقد أكثر من نصف مياهه بسبب التبخر على الرغم من كثرة الأمطار، حسبما تنقل عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأشار إلى أن مشروع القناة توقف بسبب التوترات الأمنية بعد اندلاع حرب جنوب السودان في الثمانينيات، موضحا أن استكماله توقف على حسم موضوع العلاقة المائية بين السودان وجنوب السودان.





وأضاف أنها واحدة من الموضوعات المعلقة في اتفاقية نيفاشا للسلام، وتأجلت بعد تشكيل لجنة للبت فيها.





بدوره، يقول البروفيسور محمد عكود أستاذ هندسة مصادر المياه في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم إن مشروع القناة له مميزات وفوائد كثيرة لمصر والسودان سواء من ناحية الإسهام في إقامة مشروعات زراعية، أو زيادة مياه النيل بمقدار 18 مليار متر مكعب.





وتابع "مشروع القناة يواجه عقبات عدة من أبرزها أن الوضع السياسي في جنوب السودان غير مساعد للتفكير بشأن استكمال تنفيذه"، مضيفا أن وضع الجنوب لا يزال غير واضح في مياه النيل، وأن لدول وسط أفريقيا وجهة نظر مغايرة لإنشاء القناة، فضلا عن ارتفاع تكلفته وعدم توفر التمويل اللازم.





وبدأت مصر والسودان شق القناة عقب حرب أكتوبر مباشرة في 1974 لتوفير المياه الضاعة في المستنقعات وزيادة إيرادات مياه نهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب من المياه.



