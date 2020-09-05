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أخبار العالم

إثيوبيا تواصل جمع التبرعات لمشروع سد النهضة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:47 م
إثيوبيا تواصل جمع
إثيوبيا تواصل جمع التبرعات لمشروع سد النهضة
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام إثيوبية عن زيادة التبرعات المالية بين المواطنين المهاجرين والمقيمين في الخارج، لصالح مشروع سد النهضة.


وبلغ إجمالي التبرعات في يوليو الماضي، 3.4 مليون بر، حيث دفع إكمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة لإثيوبيين للمساهمة في بناء السد.


وأوضح المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة أن إجمالي التبرعات تجاوز 119.9 مليون بر، وفقا لوكالة "سبوتينك" الروسية.


ونقلت عن تقارير إثيوبية تأكيدها أن التبرعات تتم من خلال شراء سندات و8100 رسالة نصية وهدايا وأنظمة أخرى.


وقال هايلو أبراهام، مدير الإعلام والاتصال في المجلس الوطني، إن الجولة الأولى من ملء سد النهضة ألهمت الناس أكثر لجمع الأموال للمشروع.


وأضاف أنه تم جمع 745 مليون بر خلال الأشهر التسعة الأخيرة من السنة المالية المنتهية.


وذكرت الوكالة أن إجمالي المساهمة العامة في سد النهضة ارتفع منذ إنشائه إلى أكثر من 13.9 مليار بر.
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