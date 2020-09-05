أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور

يبحث محبو السيارات دائمًا عن آخر أسعار ومواصفات أحدث الماركات في السوق المصرية بشكل عام، والماركات التي يفضلونها بشكل خاص؛ ليقوموا بعقد المقارنات قبل الشراء.
وفي هذا السياق، نعرض عليكم اليوم أسعار سيارات كيا اليوم في مصر كما أعلنها التجار والموزعون.
كيا ريو
kia rio تبدأ من 284.900 جنيه حتى 340.900 جنيه لأعلى فئة.
سعر كيا سيراتو 2020 في مصر
كيا جراند سيراتو ٢٠٢٠
grand cerato 2020 تبدأ من 299.900 جنيه حتى 394.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا بيجاس 2020
kia pegas تبدأ من 239.900 جنيه حتى 254.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سبورتاج 2020
أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
kia sportage تبدأ من 394.900 جنيه حتى 519.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سورينتو 2020
kia sorento تبدأ من 650.000 جنيه حتى 850.000 جنيه لأعلى فئة.