AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:51 م
كيا ريو
كيا ريو
Advertisements
اشرف عطية
يبحث محبو السيارات دائمًا عن آخر أسعار ومواصفات أحدث الماركات في السوق المصرية بشكل عام، والماركات التي يفضلونها بشكل خاص؛ ليقوموا بعقد المقارنات قبل الشراء.

وفي هذا السياق، نعرض عليكم اليوم أسعار  سيارات كيا اليوم في مصر كما أعلنها التجار والموزعون.


كيا ريو
kia rio تبدأ من 284.900 جنيه حتى 340.900 جنيه لأعلى فئة.

سعر كيا سيراتو 2020 في مصر
كيا جراند سيراتو ٢٠٢٠
grand cerato 2020 تبدأ من 299.900 جنيه حتى 394.900 جنيه لأعلى فئة.

كيا بيجاس 2020
kia pegas تبدأ من 239.900 جنيه حتى 254.900 جنيه لأعلى فئة.

كيا سبورتاج 2020
أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
kia sportage تبدأ من 394.900 جنيه حتى 519.900 جنيه لأعلى فئة.

كيا سورينتو 2020
kia sorento  تبدأ من 650.000 جنيه حتى 850.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور
أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور
أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور
أسعار سيارات «كيا» في مصر اليوم ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2020 في السوق المصري.. صور

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

ترشيحاتنا

مش مبرر.. عبد المحسن سلامة يوضح سبب غياب الناخبين عن انتخابات الشيوخ.. فيديو

قصة تفوق.. طالبة المنوفية تحدت "الذئبة الحمراء" وحصلت على 95% بالثانوية.. وتتمنى الالتحاق بطب الأسنان

السيدة المسنة لـ الرئيس: شكرا..ربنا يخليك ويباركلك فى عيالك

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مؤسس صفحة شاومينج الأصلي

عمرو السولية ينفي الإساءة للأهلي وجماهيره عبر صفحته على فيس بوك

نادية عمارة: دعاء التوسل بالنبى كنز ويفك الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور