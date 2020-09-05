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تم إنتاجه بالفعل .. استشارى باطنة: لقاح كورونا الروسى ناجح جدا على الحيوانات و البشر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:05 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد سعد، استشارى أمراض الباطنة، إن أرقام أعداد الإصابات بكورونا فى روسيا منذ بداية الجائحة حتى الآن وصلت إلى مليون شخص تقريبا، مشيرا إلى أن عدد المتعافين منهم بلغ حوالي 638 ألف حالة.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحالات النشطة التى مازالت تحت العلاج فى روسيا حوالى 160 ألف حالة، موضحا أنه حدث زيادة فى أعداد الإصابات.

وتابع أن إختبارات فيروس كورونا فى روسيا تتم على مجال واسع جدا، لافتة إلى أنه حتى من يريد السفر داخلها أيضا يجب عمل إختبار له.

وأكد أن لقاح كورونا فى روسيا تم إنتاجه بالفعل، أى أن هناك مستشفيات معينة أعلنت عنها وزارة الصحة  لوجود لقاحات بها، متابعا أنه سيتم بدء التجارب على المتطوعين.

وأشار إلى أن لقاح كورونا سيتم عمل مرحلتين له فى التجارب، حيث أنه كان ناجحا جدا سواء على الحيوانات و البشر و فى التجارب السريرية.

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