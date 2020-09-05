"ونش" الزمالك يبدأ التأهيل غدا

يبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك غدا تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.





و تعرض الونش للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.





ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.





وأسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤخرا عن سلبية جميع العينات.





ويجري الزمالك تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم باستاد الدفاع الجوى مساء الخميس الماضي. ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري.