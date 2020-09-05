AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون يضم ثلاثي الزمالك إلى معسكر طلائع الجيش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
ضمَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثي مصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمد عنتر، إلى قائمة الفريق  التي ستخوض مباراة الغد أمام طلائع الجيش.

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة  الطلائع المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان مصطفى فتحي تماثل للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماصية وكانت عبارة عن  آلام في الحوض.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة؛ استعدادا لخوض المباراة، واختتم الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للمباريات الرسمية.. الزمالك يخضع للمسحة الرابعة الثلاثاء المقبل

بعد تعافيهما من كورونا.. مصطفى فتحي وكريم بامبو ينتظمان في تدريبات الزمالك

مصطفى فتحي وبامبو يخضعان لقياسات بدنية بعد تعافيهما من كورونا

غياب أوباما وعودة حامد.. كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك للقاء الاتحاد

غياب أوباما ومصطفى فتحي عن مباراة الزمالك القادمة

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدورى

ترشيحاتنا

رحيل أشهر وزراء الزراعة.. نجل شقيق يوسف والي: مات في شقته بالدقي وصلابته الداخلية كانت تدهشنا

النجم الساحلي يتعاقد مع "صلاح الجديد" لاعب الأهلي

الإفتاء تكشف سبب دخول والد البنات الجنة

حلمي عبد الرازق يشكو عبد الله السعيد لمركز التسوية والتحكيم

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

شاهد| ضبط وفحص 11611 عنصرا إجراميا في حملات أمنية بشهر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف جمالها رفقة زوجها

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور