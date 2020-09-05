السودان يكشف عن دور مهم لدولة عربية في اتفاق جوبا للسلام

أكد سفير جمهورية السودان لدى الإمارات، محمد أمين عبدالله الكارب، أن دولة الإمارات لعبت دورا كبيرا و مهما في التوصل إلى "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية السودانية، وعدد من الحركات المسلحة الأسبوع الماضي.





وأوضح السفير السوداني لدي الإمارات ، في تصريحاته لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، أن الإمارات أسهمت في جلب تلك الحركات المختلفة إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق التاريخي.





ونوه الدبلوماسي السوداني أن دولة الإمارات تابعت مسار المفاوضات عن كثب منذ بدايته وقدمت الدعم من أجل انضمام مزيد من الأطراف إلى طاولة المفاوضات.





وكشف "الكارب" عن ان الإمارات عقدت محادثات مع مجموعة من الفصائل السودانية المهمة وأقنعتها بالانضمام إلى محادثات السلام، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية في السودان..





وتابع سفير السودان: الإتفاق الذي تم توقيعه بين الفرقاء؛ سيساهم في دحر الحرب في السودان بعد الآن ، وأن المال والجهد اللذان كانا يستنزفان في الصراع؛ سيتم توجيههما إلى المشروعات التنموية ، حيث كان الشعب السوداني ينتظر مثل هذه اللحظة.





ويُشار الي ان الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت- في 31 أغسطس الماضي- اتفاقية سلام مع ائتلاف يضم مجموعات مسلحة من أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك ولايات النيل الأزرق ودارفور وكردفان حيث ادي النزاع القائم في إقليم دارفور منذ عام 2003 الي مقتل حوالي 300 ألف وتشريد 2.5 مليون شخص آخرين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.