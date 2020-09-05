الألعاب النارية تضيئ سماء الأهرامات خلال قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

اطلق منظمو فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021، الألعاب الناريه؛ لتضئ سماء الاهرامات، فى منظر رائع، فى حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل,.