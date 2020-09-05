AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الألعاب النارية تضيئ سماء الأهرامات خلال قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:37 م
الألعاب النارية تضيئ
الألعاب النارية تضيئ سماء الأهرامات
Advertisements
حسن العمدة - ايهاب عيد
اطلق منظمو فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021، الألعاب الناريه؛ لتضئ سماء الاهرامات، فى منظر رائع،  فى حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

‎ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.

‎وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل,.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يشهدان بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021

أنظار العالم تتجه صوب أهرامات مصر لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد ٢٠٢١

يتقدمهم مدبولي.. ١٧ وزيرًا يحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

صدى البلد يرصد أجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

خالد النبوي: منتخب مصر سيكون بطل كأس العالم 2021

فقرة خاصة لـ عمر خيرت في حفل افتتاح قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات

ترشيحاتنا

بعد نشرها إساءات لـ الأهلي وجماهيره.. عمرو السولية يغلق صفحته على فيسبوك

كم ستعيش.. آلة حاسبة جديدة تتنبأ بموعد وفاتك المحتمل.. فيديو

السيدة المسنة لـ الرئيس: شكرا..ربنا يخليك ويباركلك فى عيالك

أوف شولدر.. نانسي عجرم تظهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

بعد إلغاء امتحان الـSAT.. ولي أمر: عايشين في ضغط عصبي.. وأحمد موسى: الطلبة اتظلموا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من التدخين: يصيبك بكورونا

سبب غير متوقع لآلام الظهر

أوف شولدر.. نانسي عجرم تظهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد