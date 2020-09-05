غدا.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بالبريد في انتخابات إعادة الشيوخ

ينطلق في التاسعة من صباح غدا قطار تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، في 140 سفارة ومقرًا دبلوماسيًا في 124 دولة حول العالم.





ووفقا للقانون، فأنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى اتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.





وأضافت، أنه سيكون متاحًا للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الاوراق وتكون جاهزة لطباعتها.





وذكرت الهيئة، أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيا.





ويضع الناخب بطاقة الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومي 6 و7 سبتمبر.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن دولة نيوزلندا، هي أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر الدول.



