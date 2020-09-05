تشهير وانتقام| مفاجأة جديدة في قضية طبيب الغربية المتهم بالتحرش

اعلن ايهاب حلمي واحمد سيد محاميا الدفاع عن الطبيب النفسي المتهم بالتحرش "ا.ا" أن كافة الاتهامات المنسوبة للطبيب غير صحيحه وباطله وكيدية والغرض من الاتهام؛ التشهير وتهييج الرأي العام وانتقام من عدم استجابة الطبيب لمريضة من إحدى مقدمي البلاغ ضده.





اقرا ايضا:





وأوضحت هيئة الدفاع إن في بيان رسمي ان الاتهامات المنسوبة لموكلها ليس لها أساس من الصحة.





وكشف محاميا الدفاع عن الطبيب أن إحدى المجني عليهن في البلاغات المقدمة ضد الطبيب "طبيبة أمراض جلدية" ،حيث كانت تعالج من أزمة نفسية في عام 2014 عقب انفصالها عن زوجها، وهي من قامت بتحريض باقي الفتيات الثلاثة ضد الطبيب حيث تربطهن علاقة صداقة قوية.





وكشفت هيئة الدفاع أن السيده المريضة أثناء علاجها من الازمة النفسية ، وجدت أن الطبيب شخص مريح وحاولت الدخول معه في علاقة عاطفية، وأخذت تتردد عليه في العيادة باستمرار، وطلبت منه الارتباط والزواج ، لكنه حاول التصدي لها واقناعها أن الطبيب النفسي هو الشخص الموثوق به وأن مشاعرها زائفة ، وعندما منعها من دخول العيادة، قررت الانتقام منه .





واعلنت نقابه الاطباء بمحافظه الغربية اليوم عن دعمها الكامل للطبيب النفسي المتهم بالتحرش في واقعه سيدات بطنطا لحين ثبوت إدانته قانونيا .





صرح بذلك الدكتور جرجس رزق امين عام نقابه الاطباء بالغربية لافتا بقوله " المتهم برىء حتي تثبت إدانته وكثير من القضايا أثيرت فعالياتها بالنيابه ولكنه انتهت بالبراءة في القضاء".





من جانبه باشر المستشار هاني محمد رئيس نيابات غرب طنطا الكليه بمحافظة الغربية اليوم بدء التحقيق والاستماع الي أقوال السكرتيرة الخاصة للطبيب النفسي المتهم بالتحرش بفتيات والتي تعمل في العيادة منذ 7 سنوات، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الطبيب، كشاهد نفي عن الاتهامات المنسوبة للطبيب.





كانت نيابة طنطا الكلية بمحافظة الغربية استمعت لأقوال طبيب نفسي تقدمت ضده عدة بلاغات من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.





ونفي المتهم كافه تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجه، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد التشهير بسمعته .





وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية القوا القبض علي طبيب نفسي بتهمه التحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصه بمدينة طنطا .





كام اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوي بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي .









واوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.







