بعد التعادل مع سموحة 3-3.. أسوان يصرخ:عايزين حقنا

عبر مصطفي أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة ، عن غضبه الشديد من الظلم الذي تعرض له فريقه فى لقاء سموحه بالجولة 25 والذي إنتهي بالتعادل 3/3 .





وأكد مصطفي أمين أن مجلس إدارة نادي أسوان بالكامل أعترض بالأمس وتم مناقشة هذا الأمر مع لجنة الكرة ،علي تعيين حكم من منطقة الإسماعلية لإدارة اللقاء في ظل خسارة نادي الإسماعيلي بالأمس وتوقفه عند النقطة 27 .





وأشار "أمين " علي أن فريق أسوان لو كان حصد نقاط المباراة ووصوله للنقطة 27 وتخطيه نادي الإسماعيلي بفارق الأهداف ، لذلك كان لابد من عدم تعيين حكم من منطقة الإسماعلية لنا .





وأوضح "أمين " أن جميع مسئولي نادي أسوان أرتضوا قرار إستئناف الدورى كى تسير الأمور طبيعية ،ووافقنا علي اللعب بالقاهرة لأن حتى الآن لم تنتظم حركة الطيران ، ولكن الطلم الواضح الذي يتعرض له نادي أسوان لصالح من .





وأختتم أميين حديثه بالقول :نطالب بحق نادي أسوان وعدم دخول الفريق في حسابات أخرى .