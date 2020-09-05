AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: إزالة أي مخالفة قبل 2008 بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:03 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
هاني حسين
قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه قبل عام 2008 كانت هناك مخالفات مسجلة بقرارات وكان يتم التعامل معها  بمجموعة من الآليات.

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مخالفات البناء بعد 2008 يطبق عليها وجوبية الإزالة لبعض الحالات بقرار من المحافظ".

وتابع رأفت شميس: "أي مخالفة قبل 2008 لا إزالة إلا بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ".

وتابع رافت شميس: "سيتم تطبيق قرار المحافظ بالإزالة في حال عدم التصالح في مخالفات البناء  بعد عام 2008وفق المادة الخاصة بالإزالة في القانون .

وأكمل: "قانون التصالح في مخالفات التصالح حدد قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد القاهرة.. هل تخفض الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء؟

المتر بكام.. أحمد موسى يعرض قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة|شاهد

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

لو كنت من سكان القاهرة.. اعرف سعر التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ملايين الوحدات المخالفة.. الإسكان: التصالح فرصة للمواطن

طلب التصالح بـ 5000 كحد أقصى.. الإسكان: بعض اللجان تصعب الأمور على المواطن طالب التصالح

ترشيحاتنا

صراع إنجليزي على نجم المنتخب المصري

ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي الزنجبيل؟.. تعرف على 6 فوائد صحية

شاهد| ضبط وفحص 11611 عنصرا إجراميا في حملات أمنية بشهر أغسطس

حل مذهل للتخلص من تورم الساق نهائيا

صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

برشلونة يقترب من حسم صفقة ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

بسكوتة الفتاة الطائرة.. موهبة خارقة تحلم بتصريح من المصنفات والوصول للعالمية.. فيديو

بمكياج ناعم.. هاجر أحمد تستعرض جمالها فى إطلالة كاجوال.. شاهد