الإسكان: إزالة أي مخالفة قبل 2008 بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ

قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه قبل عام 2008 كانت هناك مخالفات مسجلة بقرارات وكان يتم التعامل معها بمجموعة من الآليات.





وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " مخالفات البناء بعد 2008 يطبق عليها وجوبية الإزالة لبعض الحالات بقرار من المحافظ".

وتابع رأفت شميس: " أي مخالفة قبل 2008 لا إزالة إلا بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ".





وتابع رافت شميس: " سيتم تطبيق قرار المحافظ بالإزالة في حال عدم التصالح في مخالفات البناء بعد عام 2008وفق المادة الخاصة بالإزالة في القانون .



