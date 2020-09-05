الإسكان: تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار إيقاف تراخيص البناء.. فيديو

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه لا مشاكل من تشطيب الوحدات السكنية اثناء قرار وقف تراخيص البناء .
وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار ايقاف تراخيص البناء".
وتابع رافت شميس:" القرار صادر بإيقاف تراخيص الوحدات السكنية"، مضيفا:" لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها".
واكمل رأفت شميس:" بعد قرار إيقاف تراخيص البناء وجدنا ان نسبة إيقاف التراخيص لا تتجاوز 10 % من كل المشروعات التنموية ".
ولفت رأفت شميس:" إيقاف تراخيص البناء خاص بالاسكان السكني الخاص".