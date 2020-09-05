الإسكان: تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار إيقاف تراخيص البناء.. فيديو

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان ، إنه لا مشاكل من تشطيب الوحدات السكنية اثناء قرار وقف تراخيص البناء .





وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار ايقاف تراخيص البناء".





لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها". وتابع رافت شميس:" القرار صادر بإيقاف تراخيص الوحدات السكنية "، مضيفا:"





واكمل رأفت شميس:" بعد قرار إيقاف تراخيص ا لبناء وجدنا ان نسبة إيقاف التراخيص لا تتجاوز 10 % من كل المشروعات التنموية ".



