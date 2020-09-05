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الإسكان: تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار إيقاف تراخيص البناء.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:16 م
تشطيب وحدات سكنية
تشطيب وحدات سكنية
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هاني حسين
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه لا مشاكل من تشطيب الوحدات السكنية اثناء قرار وقف تراخيص البناء .

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشطيب الوحدات السكنية لا  ينطبق عليه قرار ايقاف تراخيص البناء".

وتابع رافت شميس:"   القرار صادر  بإيقاف تراخيص الوحدات السكنية"، مضيفا:"  لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها".

واكمل رأفت شميس:"  بعد قرار إيقاف تراخيص البناء وجدنا ان نسبة إيقاف التراخيص لا تتجاوز 10 % من كل المشروعات التنموية ".

ولفت رأفت شميس:"  إيقاف تراخيص البناء  خاص  بالاسكان السكني الخاص".
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