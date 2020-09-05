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شميس: عائد التصالح في مخالفات البناء توجه للإسكان الاجتماعي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:21 م
رأفت شميس رئيس جهاز
رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني بالإسكان
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هاني حسين
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح في مخالفات البناء يزيد من قيمة الوحدة السكنية ويمكن صاحبها من  بيعها بسعر مرتفع .

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان التصالح في المخالفات يمكن صاحب الوحدة  من  الحصول على قرض بضمان الوحدة السكنية .

وتابع رافت شميس:"  جزء كبير من عائد التصالح فى مخالفات البناء توجه إلى مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي ".

واكمل رافت شميس:" الدولة تسعى إلى توفير بنية اساسية  قوية للمواطنين".

ولفت رأفت شميس:"  التصالح في مخالفات البناء مش سبوبة أو تحصيل أموال من المواطن، ولكن عوائد التصالح تعود للمواطن مرة اخرى في صورة خدمات".

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