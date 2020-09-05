شميس: عائد التصالح في مخالفات البناء توجه للإسكان الاجتماعي

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح في مخالفات البناء يزيد من قيمة الوحدة السكنية ويمكن صاحبها من بيعها بسعر مرتفع .





وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان التصالح في المخالفات يمكن صاحب الوحدة من الحصول على قرض بضمان الوحدة السكنية .





وتابع رافت شميس:" جزء كبير من عائد التصالح فى مخالفات البناء توجه إلى مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي ".





واكمل رافت شميس:" الدولة تسعى إلى توفير بنية اساسية قوية للمواطنين".





ولفت رأفت شميس:" التصالح في مخالفات البناء مش سبوبة أو تحصيل أموال من المواطن، ولكن عوائد التصالح تعود للمواطن مرة اخرى في صورة خدمات".



