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"الري" تكشف خطتها للتعامل مع فيضانات النيل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن الوزارة مستعدة لاستقبال مياه الأمطار التى تسقط على منابع نهر النيل.


وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية له، أن فترة الفيضان تبدأ فى 1 أغسطس، لافتا إلى أن مصر مستعدة تماما لاستقبال هذه المياه.


ولفت إلى أنه يتم تخزين المياه في السد العالي وبحيرة ناصر، مهما كان حجم الأمطار، للاستفادة منها حسب الاحتياجات.


وأعلنت السلطات السودانية، أن البلد منطقة كوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد؛ بعد ارتفاع منسوب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل حوالي 100 شخص، وإغراق أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.
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