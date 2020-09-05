دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تكتسح كرواتيا بأربعة أهداف

اكتسح منتخب البرتغال ضيفه الكرواتي بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي بورتو "الدراجاو"، لحساب منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.





وتقدم المنتخب البرتغالي، بواسطة جواو كانسيلو ، في الدقيقة 41 ، من تسديدة متقنة بقدمه اليسرى، وعزز دييجو جوتا النتيجة في الدقيقة 58.





وأكمل نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، الثلاثية للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 70 من تسديدة قوية، قبل أن يُسجل برونو بيتكوفيتش هدف حفظ ماء الوجه لكرواتيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.





وعاد المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الرابع في آخر دقيقة من المباراة بواسطة أندريه سيلفا.





وتصدر منتخب البرتغال، بهذا الفوز، المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا، والذي فاز بهدف نظيف على السويد.