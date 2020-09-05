تعرف على قائمة الزمالك للقاء الطلائع غدا

استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غدا باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.
وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – محمد عنتر
خط الهجوم : مصطفى محمد – كاسونجو – عمر السعيد – أسامة فيصل
ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا وحسام أشرف للإصابة وإمام عاشور للإيقاف ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد سيد زيزو محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.