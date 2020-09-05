تعرف على قائمة الزمالك للقاء الطلائع غدا





استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غدا باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.









وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمود جنش – محمد عواد





خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد عيد





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – محمد عنتر





خط الهجوم : مصطفى محمد – كاسونجو – عمر السعيد – أسامة فيصل









ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا وحسام أشرف للإصابة وإمام عاشور للإيقاف ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد سيد زيزو محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.