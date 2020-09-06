غني بالعناصر الغذائية.. 5 فوائد صحية للسبيرولينا

السبيرولينا من بين المكملات الغذائية الأكثر شعبية في العالم، وهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تفيد الجسم جسمك.





كشف موقع هيلثي لاين، عن 5 فوائد صحية قائمة على الأدلة للسبيرولينا.







1. سبيرولينا عالية للغاية بالعديد من العناصر الغذائية .





الجرعة اليومية القياسية من السبيرولينا هي 1-3 جرام ، ولكن تم استخدام جرعات تصل إلى 10 جرام يوميًا بشكل فعال.





هذه الطحالب الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية. تحتوي ملعقة واحدة (7 جرام) من مسحوق سبيرولينا المجفف على.





البروتين: 4 جرام

فيتامين ب 1 (الثيامين): 11٪ من RDA

فيتامين ب 2 (ريبوفلافين): 15٪ من RDA

فيتامين ب 3 (النياسين): 4٪ من RDA

النحاس: 21٪ من RDA

الحديد: 11٪ من RDA



كما أنه يحتوي على كميات مناسبة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وكميات صغيرة من كل العناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجها.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي نفس الكمية على 20 سعرًا حراريًا و 1.7 جرامًا من الكربوهيدرات القابلة للهضم.





جرام مقابل الجرام ، سبيرولينا قد تكون أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب.





توفر ملعقة كبيرة (7 جرام) من السبيرولينا كمية صغيرة من الدهون - حوالي 1 جرام - بما في ذلك كل من أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية بنسبة 1.5-1.0 تقريبًا.





تعتبر جودة البروتين في سبيرولينا ممتازة - يمكن مقارنتها بالبيض. يعطي كل الأحماض الأمينية الأساسية التي تحتاجها.





غالبًا ما يُزعم أن السبيرولينا تحتوي على فيتامين ب 12 ، لكن هذا خطأ. يحتوي على فيتامين ب 12 الكاذب ، والذي لم يثبت فعاليته في البشر.



2. له خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات

الضرر التأكسدي يمكن أن يضر الحمض النووي والخلايا، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى حدوث التهاب مزمن يساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى، فالسبيرولينا مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من الأكسدة.





3. يمكنه خفض مستويات LDL والدهون الثلاثية "السيئة"

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، وترتبط العديد من عوامل الخطر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما اتضح ، فإن سبيرولينا لها تأثير إيجابي على العديد من هذه العوامل. على سبيل المثال ، يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية ، مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".





في دراسة أجريت على 25 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، أدى تناول 2 جرام من السبيرولينا يوميًا إلى تحسين هذه العلامات بشكل ملحوظ.





حددت دراسة أخرى أجريت على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم أن 1 جرام من السبيرولينا يوميًا خفض الدهون الثلاثية بنسبة 16.3٪ و LDL "الضار" بنسبة 10.1٪.





وجدت العديد من الدراسات الأخرى آثارًا إيجابية - على الرغم من الجرعات العالية من 4.5-8 جرام يوميًا.

4. يحمي الكولسترول الضار LDL من الأكسدة

الهياكل الدهنية في جسمك عرضة للتلف التأكسدي.

يُعرف هذا باسم بيروكسيد الدهون ، وهو محرك رئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة.

5. قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان

تشير بعض الأدلة إلى أن السبيرولينا لها خصائص مضادة للسرطان .

تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنه يمكن أن يقلل من حدوث السرطان وحجم الورم.

تمت دراسة تأثير السبيرولينا على سرطان الفم - أو سرطان الفم - جيدًا بشكل خاص.

فحصت إحدى الدراسات 87 شخصًا من الهند يعانون من آفات سرطانية - تسمى التليف تحت المخاطي الفموي (OSMF) - في الفم.

من بين أولئك الذين تناولوا 1 جرامًا من السبيرولينا يوميًا لمدة عام واحد ، لاحظ 45٪ اختفاء آفاتهم - مقارنة بـ 7٪ فقط في المجموعة الضابطة .

عندما توقف هؤلاء الأشخاص عن تناول السبيرولينا ، أعاد نصفهم تقريبًا تطوير الآفات في العام التالي.

في دراسة أخرى أجريت على 40 شخصًا يعانون من آفات OSMF ، أدى 1 جرام من السبيرولينا يوميًا إلى تحسن أكبر في أعراض OSMF