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وزير الرياضة: مصر أبهرت العالم بتنظيم قرعة مونديال كرة اليد 2021.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
قرعة كأس العالم لليد
قرعة كأس العالم لليد
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اسراء صبري
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قرعة مونديال كرة اليد كانت بمثابة عرس رياضي كبير، مشيرا إلى أن مونديال كرة اليد هو الحدث الرياضي الوحيد في ظروف جائحة كورونا، ولهذا كان من الضروري أن نرى العالم إمكانيات مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر أبهرت العالم بتنظيم هذا الحدث في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وهذا يشير إلى قدرة مصر على التنظيم.

وتابع أن الدولة المصرية تقدم وتنفذ كل شيء كما ينبغي سواء في المشروعات القومية أو الأحداث.
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