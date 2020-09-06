رامي رضوان يودع الصيف بصورة مع 3 فنانين وزوجاتهم

وظهر رامى رضوان برفقة زوجته، الفنانة دنيا سمير غانم والفنانين شريف رمزى وهشام ماجد وكريم محمود عبد العزيز وزوجاتهم وكتب معلقا : "Ciao ciao gr8 يوم صيفي 😍❤ أخر أيام الصيفية 😍❤"



كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎



وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.





