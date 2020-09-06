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منوعات

رامي رضوان يودع الصيف بصورة مع 3 فنانين وزوجاتهم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:48 ص
رامي رضوان ودنيا
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
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محمد بدران

شارك الإعلامى رامى رضوان صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامى رضوان برفقة زوجته، الفنانة دنيا سمير غانم والفنانين شريف رمزى وهشام ماجد وكريم محمود عبد العزيز وزوجاتهم وكتب معلقا : "Ciao ciao gr8 يوم صيفي 😍❤ أخر أيام الصيفية 😍❤"

كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 


 

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