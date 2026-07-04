تعيين قائد جديد للبحرية التابعة للحرس الثوري بعد ثلاثة أشهر من إقالة سلفه

بعد نحو ثلاثة أشهر من اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تانغسيري، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتعيين علي أوزماي، الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري، في هذا المنصب.

وكتب أوزماي في صفحته عبر منصة "إكس" أن "الانتقام الإلهي من أمريكا وإسرائيل ليس ببعيد".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن عضوين في الحرس الثوري الإيراني وشخص مشارك في الترتيبات، أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أبلغ مسؤولين إيرانيين برغبته في حضور جنازة والده ومراسم دفنه المقررة في 9 يوليو بمشهد، إلى جانب إلقاء صلاة الجنازة على جثمانه.

وبحسب الصحيفة، رفض مسؤولون أمنيون حتى الآن الموافقة على طلبه، معربين عن مخاوفهم من أن تستغل إسرائيل ظهوره العلني لمحاولة اغتياله أو تعقب تحركاته والوصول إلى مخبئه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتبارات الأمنية لا تزال تحول دون مشاركة مجتبى خامنئي في مراسم التشييع، في ظل المخاوف من أي استهداف محتمل.