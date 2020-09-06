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منوعات

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
حمام
حمام
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عزة عاطف
عاد طالب إلى سكنه ليجد طيور الحمام قد اقتحمت شقته، ودمرت معظم متعلقاته، وتركت وراءها صغارها وبعض البيض في حوض المطبخ.

اضطر «أولواجورج جونسون» البالغ من العمر 20 عامًا، إلى مغادرة مكان إقامته فجأة في جامعة نوتنجهام ترينت في مارس بعدما دخلت البلاد في حالة إغلاق.
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بعد حوالي 6 أشهر، تلقى بريدًا إلكترونيًا من موظفي الجامعة يفيد بأنهم وجدوا شقته تبدو وكأنها مشهد من فيلم رعب بسبب الحمام

بعد الذهاب للتحقق من ضوضاء غريبة، وجدوا فضلات الحمام في كل مكان، والبيض في الحوض وحمام صغير.

قال أولواجورج، الذي يدرس علوم الاتصال والإعلام: "أتمنى لو لم أر ذلك بنفسي.. لقد خفت كثيرًا ولم أتمكن من النوم في الليل".
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