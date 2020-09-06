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منوعات

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
ريهانا
ريهانا
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عزة عاطف
ظهرت المطربة الباربادوسية «ريهانا» ليلة الجمعة في عدد من الصور بعين متورمة وجروح بوجهها، حيث توقفت متخفية لتناول العشاء في جورجيو بالدي في سانتا مونيكا.

جلست المطربة البالغة من العمر 32 عامًا في المقعد الخلفي لسيارتها كاديلاك إسكاليد السوداء، حيث أحضر لها الموظفون كأسًا من النبيذ الأبيض، بينما كانت تنتظر طلبها.
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قامت بعد ذلك بإزالة نظارتها الشمسية المربعة، كاشفة عن لمعان وجهها تحت ضوء مقصورة السيارة. كانت ريهانا قد قامت مؤخرًا بالترويج لخط إنتاجها الرائد الجديد للعناية بالبشرة Fenty Skin، بعد النجاح الهائل لـ Fenty Beauty.

لكن المطربة الفائزة بـ9 جوائز جرامي ربما كانت تخفي وجهها لفترة من الوقت، بعد ما يبدو أنه حادث مروع.

قامت ريهانا بوضع نظارتها مرة أخرى، حيث اندفعت إلى الجزء الخلفي من المطعم، متجنبة انتباه الزبائن.

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