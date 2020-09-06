اليونان: إذا لم تتراجع تركيا سيواجه أردوغان عقوبات أوروبية خلال أيام

وجهت الحكومة اليونانية اليوم الأحد تهديدا جديدًا لتركيا في حال لم تتوقف أنقرة عن التصعيد في شرق المتوسط.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الحكومة اليونانية إنه إذا لم تتراجع تركيا عن التصعيد في شرقي المتوسط فستواجه عقوبات أوروبية صارمة خلال اجتماعات المجلس الأوروبي في 24-25 سبتمبر.





وبحسب صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأزمة مرة أخرى خلال القمة المقبلة يومي 24 و25

سبتمبر.





ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله "إذا لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو وقف التصعيد.. فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجلس الأوروبي".





وفي وقت سابق قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن سلوك تركيا المستفز في منطقة شرق المتوسط يسبب زعزعة استقرار السلام في المنطقة.





كما دعت اليونان تركيا، إلى الكف عن تهديداتها إذا ما أرادت البدء بمحادثات لخفض التوتر بين البلدين.



