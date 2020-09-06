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اقتصاد

لتراجع الصادرات.. الإحصاء: عجز الميزان التجاري سجل 3.30 مليار دولار خلال يونيو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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آيه الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يونيه 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجاري 3.30 مليـار دولار خـلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليـار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـقـ بنسـبـة انخـفاض قدرها 8.6 ٪. 
 
ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 7.9 ٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خـلال شهــر يونيه 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (فواكه طازجة 10.5٪، ملابس جاهزة 2.5 ٪، البترول الخام46.3 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 10.4 ٪). 
 
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 ٪، منتجات البان  بنسبة 29.3 ٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 ٪).


وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3٪ حيث بلغت 5.56 مليار دولار خـلال شهر يونيه 2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (لدائن بأشكلها الأولية بنسبة  1.6٪، ذرة بنسبة 2.9٪، البترول الخام بنسبة 24.5 ٪، قمح  بنـسبة 5.3٪).
 
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (أدوية ومحضرات صيدلية  18.8٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8٪، فول صويا بنـسبة 118.9٪).
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