شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع القومية العربية بإمبابة

أرسلت القارئة أسماء أبو الحسن شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررة من انتشار الكلاب الضالة بشارع القومية العربية بإمبابة.









وقالت القارئة في شكواها: "نحن سكان شارع القومية العربية نعاني من زيادة أعداد الكلاب الضالة بالمنطقة، مما تتسبب في رعب سكان المنطقة".









وأضافت القارئة: "تنتشر الكلاب الضالة في المساء وتتحرك في مجموعات كبيرة، مما يثير الفزع للسكان".









وناشدت القارئة المسئولين التدخل لحل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.







