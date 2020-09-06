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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع القومية العربية بإمبابة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة أسماء أبو الحسن شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررة من انتشار الكلاب الضالة بشارع القومية العربية بإمبابة.


وقالت القارئة في شكواها: "نحن سكان شارع القومية العربية نعاني من زيادة أعداد الكلاب الضالة بالمنطقة، مما تتسبب في رعب سكان المنطقة".


وأضافت القارئة: "تنتشر الكلاب الضالة في المساء وتتحرك في مجموعات كبيرة، مما يثير الفزع للسكان".


وناشدت القارئة المسئولين التدخل لحل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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