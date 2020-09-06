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رياضة

3 وديات تجهز منتخب الشاطئية لمونديال القارات وأمم أفريقيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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يسري غازي
يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية  ثلاث مباريات ودية ايام7 و 8 و9 سبتمبر الجارى مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

ودخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكر مغلق بالإسكندرية بقيادة مصطفي لطفي المدير الفني وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة الشاطئية وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز علي رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز علي النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلي المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية .

وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر وأحمد سليمان حارس المرمى ومصطفى سمير ومصطفي أحمد ومصطفى علي وأحمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفي لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة أمثال علاء الدين محمود و محمد السيد. حراس مرمي و احمد ياسر    مصر للتامين و علي حسين  و اسلام هشام  نجوم المستقبل و اسلام عزت وأحمد يحي ومحمد بدر وعمرو خيري.

ويقود منتخب الكرة الشاطئية  مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب  وعمر حلمي مدرب  وأحمد أبو سريع. مدرب وياسر عبد الخالق حراس مرمى ودكتور محمود رفاعي طبيب  وعباس حسانين. مدلك  وشريف نعيم مسؤول مهمات.
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