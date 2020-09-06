مصطفى أبو زيد يكشف أهمية ودور صندوق مصر السيادي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، إن الصندوق السيادى مملوك بالكامل للدولة المصرية ، وله كيان اعتبارى مستقل إداريًا وماليًا .
وأضاف مصطفى أبو زيد ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، د إم سى ، أن الصندوق السيادى يستثمر في كافة القطاعات بهدف الربح وتعظيم الأصول وزيادة قيمتها المضافة على الاقتصاد المصرى .
وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر مخصص لتجميع التبرعات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية ، منوهًا إلى أنه يساهم فى ضخ مبالغ للفئات الأكثر احتياجًا ، بينما صندوق مصر السيادى يستحوذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة ايضًا ، أن الأصول المستغلة تتبع القطاع العام التى تمتلك بعض الشركات والاراضى التى لا تحقق أرباحًا كافية لذلك فتعود ملكياتها إلى صندوق مصر السيادى .
وأكد أن الأصل غير المستغل عند انتقال الدولة للعاصمة الادارية الجديدة، وسيكون هناك بعض الوزارات والهيئات الفارغة بعد انتقال الموظفين والاعمار الإدارية فبالتالى ستعتبر أصولاً لا يوجد منها عائد .