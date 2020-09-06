مصطفى أبو زيد يكشف أهمية ودور صندوق مصر السيادي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، إن الصندوق السيادى مملوك بالكامل للدولة المصرية ، وله كيان اعتبارى مستقل إداريًا وماليًا .





وأضاف مصطفى أبو زيد ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، د إم سى ، أن الصندوق السيادى يستثمر في كافة القطاعات بهدف الربح وتعظيم الأصول وزيادة قيمتها المضافة على الاقتصاد المصرى .





إلى أن صندوق تحيا مصر مخصص لتجميع التبرعات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية ، منوهًا إلى أنه يساهم فى ضخ مبالغ للفئات الأكثر احتياجًا ، بينما صندوق مصر السيادى يستحوذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة ايضًا ، أن الأصول المستغلة تتبع القطاع العام التى تمتلك بعض الشركات والاراضى التى لا تحقق أرباحًا كافية لذلك فتعود ملكياتها إلى صندوق مصر السيادى . وأشارأنهالأصولالشركات



