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مصطفى أبو زيد يكشف أهمية ودور صندوق مصر السيادي.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
مدير مركز مصر للدراسات
مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية
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ريهام فيكتور
 قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، إن الصندوق السيادى مملوك بالكامل للدولة المصرية ، وله كيان اعتبارى مستقل إداريًا وماليًا .

وأضاف مصطفى أبو زيد ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، د إم سى ، أن الصندوق السيادى يستثمر في كافة القطاعات بهدف الربح وتعظيم الأصول وزيادة قيمتها المضافة على الاقتصاد المصرى .

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر مخصص لتجميع التبرعات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية ، منوهًا إلى أنه يساهم فى ضخ مبالغ للفئات الأكثر احتياجًا ، بينما صندوق مصر السيادى يستحوذ على الأصول المستغلة وغير  المستغلة ايضًا ، أن الأصول المستغلة تتبع القطاع العام التى تمتلك بعض الشركات والاراضى التى لا تحقق أرباحًا كافية لذلك  فتعود ملكياتها إلى صندوق مصر السيادى .

وأكد أن الأصل غير المستغل عند انتقال الدولة للعاصمة الادارية الجديدة، وسيكون هناك بعض الوزارات والهيئات الفارغة بعد انتقال الموظفين والاعمار الإدارية فبالتالى ستعتبر أصولاً لا يوجد منها عائد .
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