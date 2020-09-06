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رياضة

الزمالك يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
الزمالك
الزمالك
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إسراء أشرف
يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، اليوم، الأحد، في الثامنة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول فرق الدوري برصيد 48 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، وسيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الماضية، واستعاد المركز الثاني.

وسيعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسطًا من الراحة لنجومه الأساسيين بسبب الإجهاد وضغط المباريات.

ومن المتوقع، أن يمنح كارتيرون فرصة لمحمود عبد الرحيم "جنش" بدلًا من محمد أبو جبل، كما ضم مصطفى فتحي للقائمة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مطلع أغسطس الماضي قبل استئناف المسابقة.

ويفتقد الزمالك لخدمات الثنائي محمود حمدي "الونش"، وأحمد السيد "زيزو"، بسبب الإصابة.
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