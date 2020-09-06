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أخبار العالم

والي عهد أبو ظبي يتضامن مع السودان بعد كارثة الفيضانات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
محمد بن زايذ
محمد بن زايذ
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مصطفى كرم
وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدعم للدولة السودانية بعد تحولها الي منطقة كوارث طبيعة بفعل الفضانات. 

وكتب محمد بن زايد عبر حسابة الرسمي بتويتر قائلا "‏تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز  محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح ..وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه". 


وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس  ، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.


وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن اليوم السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.
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