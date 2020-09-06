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رياضة

وزير الرياضة يتدخل لكشف ملابسات سرقة كأس الأمم الأفريقية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات اختفاء كأس أمم أفريقيا وبعض الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.

وطالب صبحي من اللجنة الاطلاع على كافة المحاضر المثبتة في الجبلاية منذ 2013 وحتى الآن وملفات الجرد للوصول لأسباب اختفاء تلك المقتنيات الغالية.

ويتواصل صبحي مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني للوقوف على كافة ملابسات الحدث بعد ما تم اكتشاف اختفاء الكؤوس أثناء عمليات تطوير الجبلاية .

وكان اتحاد الكرة قد تعرّض للحرق والسرقة في 2013 إلا أن العديد ذكر حينها أنهم حصلوا على جميع الكؤوس التي تم الاستيلاء عليها.

ومن المقرر ان تبحث لجنة الشباب والرياضة جميع الملابسات والتصريحات السابقة بالإضافة إلى الاطلاع على كافة المحاضر والملفات المتعلقة بالأمر.
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