مفاجأة.. عضو سابق بـ اتحاد الكرة: واحد كلمني وقال لي أنا معايا الكؤوس المسروقة

قال حمادة المصري عضو اتحاد كرة القدم السابق، إنه في عام 2013 حدث حريق في اتحاد الكرة ونادي الشرطة، وتمت سرقة الكؤوس ومقتنيات الجبلاية.

اتصالا من احد الافراد

المذاع على قناة "صدى البلد"،: "بعد الحريق بيومين

وأضاف حمادة المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى

وتابع حمادة المصري:" كنا نمتلك كؤوس أمم افريقيا 86 و98 و2006 و2008 و2010 وكاس البطولة العربية ".

واكمل حمادة المصري:"

اختفاء بعض الكؤوس به إهمال ويجب ان يحاسب من قصر في اتحاد الكرة"، مضيفا:" على اللجنة الخماسية الحالية

خطاب

الافريقي للتعرف على ما إذا كان كأس افريقيا مصنوع من الذهب أم لا ".