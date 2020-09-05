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توك شو

مفاجأة.. عضو سابق بـ اتحاد الكرة: واحد كلمني وقال لي أنا معايا الكؤوس المسروقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:20 م
كاس امم افريقيا
كاس امم افريقيا
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هاني حسين
قال  حمادة المصري عضو اتحاد كرة القدم السابق، إنه في عام 2013  حدث حريق في اتحاد الكرة ونادي الشرطة، وتمت سرقة الكؤوس ومقتنيات الجبلاية.

وأضاف حمادة المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "بعد الحريق بيومين، تلقيت اتصالا من احد الافراد،يقول لي أن فردا تواصل معه، وابلغه بجلبه لمجموعة من الكؤوس من اتحاد الكرة ".

وتابع حمادة المصري:"  كنا نمتلك  كؤوس أمم افريقيا  86 و98 و2006 و2008 و2010 وكاس البطولة العربية ".

واكمل حمادة المصري:"  اختفاء بعض الكؤوس  به إهمال  ويجب ان يحاسب من قصر في اتحاد الكرة"، مضيفا:"  على اللجنة الخماسية الحالية إرسال خطاب للاتحاد الافريقي للتعرف على ما إذا كان كأس افريقيا مصنوع من الذهب أم لا ".
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