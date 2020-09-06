أشرف صبحي لـ صدى البلد: قرعة مونديال اليد المفتاح الأول لقدرة مصر على التنظيم.. فيديو





وقال صبحي لـ صدى البلد، إن حفل القرعة ما هو الا المفتاح الأول لنقل صورة مصر وقدرتها على التنظيم للعالم كله ، وانها بلد كبير وتستطيع استضافة وتنظيم البطولات الكبرى على أعلى مستوى ، مشيرا إلى أن هذا يعود لاهتمام القيادة السياسية والدولة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة باعتبارها أمن قومي.





وأضاف ، ان الدولة حريصة على تقديم وسائل الامان لجميع الوافدين للبطولة ، وبدأت باقامة مؤتمر صحفي للجنة الطبية وبحضور ممثل لوزارة الصحة واخر لمنظمة الصحة العالمية لشرح جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال البطولة.





واسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 فى فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من 14إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لجميع وسائل الإعلام على عملها المساهم في نجاح تنظيم قرعة كأس العالم لليد مصر 2021.