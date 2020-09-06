أشرف صبحي لـ صدى البلد: قرعة مونديال اليد المفتاح الأول لقدرة مصر على التنظيم.. فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لجميع وسائل الإعلام على عملها المساهم في نجاح تنظيم قرعة كأس العالم لليد مصر 2021.
وقال صبحي لـ صدى البلد، إن حفل القرعة ما هو الا المفتاح الأول لنقل صورة مصر وقدرتها على التنظيم للعالم كله ، وانها بلد كبير وتستطيع استضافة وتنظيم البطولات الكبرى على أعلى مستوى ، مشيرا إلى أن هذا يعود لاهتمام القيادة السياسية والدولة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة باعتبارها أمن قومي.
وأضاف ، ان الدولة حريصة على تقديم وسائل الامان لجميع الوافدين للبطولة ، وبدأت باقامة مؤتمر صحفي للجنة الطبية وبحضور ممثل لوزارة الصحة واخر لمنظمة الصحة العالمية لشرح جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال البطولة.