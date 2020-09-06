تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2004 نقاط.









وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13049 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة.