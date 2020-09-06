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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.

 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2004 نقاط.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13049 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة.
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