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محافظات

تنفيذ 35 قرار إزالة للمباني المخالفة بالإسكندرية منذ بداية سبتمبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
ازالة مخالفات البناء
ازالة مخالفات البناء
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وإيقاف التعديات على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وأسفرت هذه الحملات الموسعة عن تنفيذ 35 قرار إزالة منذ الأول سبتمبر الجاري وحتى الأن بمختلف أحياء المحافظة. 

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وجاءت الحملات في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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