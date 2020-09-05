الإسكندرية.. السيطرة على حريق بحي الجمرك بدون إصابات |شاهد





وفور تلقي حي الجمرك، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب٦ تنظيم زقاق ١٢١ من حارة نصر خلف ٤٣ اسماعيل مهنى، اللبان، توجه على الفور رئيس حي الجمرك، محمود شحاته بريك، بمرافقة الإدارات المعنية بالحي للسيطرة على الحريق.





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وقال بريك إنه تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.





وأمر بريك بإزالة الأجزاء الخطرة من قبل مقاول الحي حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة ، وقد تم التنفيذ فورا.



