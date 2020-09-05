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حوادث

الإسكندرية.. السيطرة على حريق بحي الجمرك بدون إصابات |شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:42 م
حريق
حريق
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أحمد بسيوني
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بأحد العقارات بحي الجمرك، وسط الإسكندرية.

وفور تلقي حي الجمرك، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب٦ تنظيم زقاق ١٢١ من حارة نصر خلف ٤٣ اسماعيل مهنى، اللبان، توجه على الفور رئيس حي الجمرك، محمود شحاته بريك، بمرافقة الإدارات المعنية بالحي للسيطرة على الحريق.

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وقال بريك إنه تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

وأمر بريك بإزالة الأجزاء الخطرة من قبل مقاول الحي حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة ، وقد تم التنفيذ فورا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
الإسكندرية.. السيطرة على حريق بحي الجمرك بدون إصابات |شاهد
الإسكندرية.. السيطرة على حريق بحي الجمرك بدون إصابات |شاهد
الإسكندرية.. السيطرة على حريق بحي الجمرك بدون إصابات |شاهد
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