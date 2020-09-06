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محافظات

يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
حملات الرقابة على
حملات الرقابة على الأسواق
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الأحد، حملة تموينية متنوعة بنطاق مراكز أبو المطامير، إدكو، كوم حمادة، دمنهور، لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.


وأسفرت الحملة في مركز أبو المطامير، عن تحرير 6 محاضر عبارة عن: محضر لحوم ذبح خارج السلخانة والتحفظ على ٣٨ كجم، محضر أدوية بيطرية منتهية الصلاحية باجمالي ١٥ عبوة، و٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

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كما تم ضبط مصنع مبلن ومخبوزات في مركز إدكو، لتصنيع الملبن الخاص بتصنيع المخبوزات والحلويات بدون ترخيص وينتج ملبن غير صالح للاستخدام الآدمي وبداخله غرفة حظيرة للحمير ويسبب تلوثا صحيا للمخبوزات، كما تبين وجود كمية من عبوات الملبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى قيام المسئول عن المصنع باستخدام عبوات أخرى لمصنع آخر بمدينة رشيد بجانب الاسم التجاري الخاص به لخداع المواطنين أنهم مصنعين وليس مصنع واحد في التوزيع.


وأسفرت الحملة في مركز ومدينة كوم حمادة، عن  تحرير 12 محضر عباره عن: تحرير 9 مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير 2 مخالفة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وتحرير مخالفة لمخبز بلدي لتوقفه عن الإنتاج.


وكما تم ضبط مصنع طحينه بدون سجل صناعي ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر في مركز دمنهور، وتم التحفظ على 50 كرتونة حلاوة طحينية، و10  كراتين طحينة بيضاء و5 صفائح طحينة حمراء، و5 أجولة سمسم، كما تم ضبط مصنع منظفات بدون سجل صناعي ويقلد أسماء وماركات شهيره ومواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ على  10  براميل صابون سائل، و55  كرتونة معطر ومبيد حشري وشاور چل استحمام وكميات ضخمة من الفوارغ والاستيكرات.

يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات
يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات
يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات
يحدث في البحيرة.. حملات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات
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