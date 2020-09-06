انطلاق فعاليات الورشة الثانية لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس انطلاق فعاليات الورشة الثانية لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، والتي انبثقت عن التوصيات التي أقرها مؤتمر "آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء فيروس كورونا" والذي نظمه معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس أوائل أغسطس الماضي.

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حاضرت في الورشة يانغ تيان، خبيرة المقررات الإلكترونية في جامعة شى نان بجمهورية الصين الشعبية.





ومجموعة الورش تستهدف الوقوف على مشكلات تدريس اللغة الصينية في الوطن العربي عبر المنصة الإلكترونية.



وشارك بالورش خبراء من ثلاث دول عربية هي (مصر، الأردن والسعودية) تم اختيارهم من بين ١١٤ مدرسًا سجلوا بالفعل لحضور هذه الورش .صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس والمشرف العام على الورشة.





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