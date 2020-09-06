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تعليم

انطلاق فعاليات الورشة الثانية لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:27 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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قسم التعليم
شهدت جامعة عين شمس انطلاق فعاليات الورشة الثانية لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، والتي انبثقت عن التوصيات التي أقرها مؤتمر "آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء فيروس كورونا" والذي نظمه معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس أوائل أغسطس الماضي.

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حاضرت في الورشة يانغ تيان، خبيرة المقررات الإلكترونية في جامعة شى نان بجمهورية الصين الشعبية.

ومجموعة الورش تستهدف الوقوف على مشكلات تدريس اللغة الصينية في الوطن العربي عبر المنصة الإلكترونية.

وشارك بالورش خبراء من ثلاث دول عربية هي (مصر، الأردن والسعودية) تم اختيارهم من بين ١١٤ مدرسًا سجلوا بالفعل لحضور هذه الورش .صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس والمشرف العام على الورشة.

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ومن المقرر أن تستمر هذه الورش على مدار شهر في الفترة من ٢٩ أغسطس وحتى ١٩ سبتمبر ، حيث تعقد أربع مرات بواقع ثلاث ساعات تدريبية أسبوعيا ، وذلك على أيدي خبراء متخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. والمنصات الإلكترونية من جمهورية الصين الشعبية. ويعقب المحاضرات حوار مفتوح بين المحاضر و المتدربين.
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