لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم بـ تجارة القاهرة

أعلنت كلية تجارة جامعة القاهرة، الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية، كما أعلنت الخطوات اللازمة التى يجب على الطالب اتباعها من أجل تسهل عملية التقديم.





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الخطوات المطلوبة لتقديم ملف للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة:



يقوم كل طالب بإعداد ملف به صورة لكل من:



1- بطاقة الترشيح

2- شهادة نجاح الثانوية العام

3- بطاقة الرقم القومى

4- صورة شخصية حديثة

5- نموذج الالتحاق مستوفى البيانات

ويتم تقديم اصول هذه المستندات فى الموعد الذى سوف يتم تحديدة على موقع الكلية.





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كما أعلنت الكلية الخطوات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية يتم إضافة هذه البنود بالإضافة إلى المستندات السابقة وهي:

1- طلب التحاق يشعبة الدراسة باللغة الانجليزية مستوفى وموقع من الطالب.

2- ايصال سداد فورى بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 400 جنيه غير قابل للاسترداد فى حالة عدم القبول ويتم سدادها على هذا الرابطة ckes.cu.edu.eg/foc.aspx.



