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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم بـ تجارة القاهرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:54 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية تجارة جامعة القاهرة، الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية، كما أعلنت الخطوات اللازمة التى يجب على الطالب اتباعها من أجل تسهل عملية التقديم.

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الخطوات المطلوبة لتقديم ملف للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة:
يقوم كل طالب بإعداد ملف به صورة لكل من:
1- بطاقة الترشيح 
2- شهادة نجاح الثانوية العام 
3- بطاقة الرقم القومى 
4- صورة شخصية حديثة 
5- نموذج الالتحاق مستوفى البيانات 
 ويتم تقديم اصول هذه المستندات فى الموعد الذى سوف يتم تحديدة على موقع الكلية. 

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كما أعلنت الكلية الخطوات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية يتم إضافة هذه البنود بالإضافة إلى المستندات السابقة وهي: 
1- طلب التحاق يشعبة الدراسة باللغة الانجليزية مستوفى وموقع من الطالب. 
2- ايصال سداد فورى بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 400 جنيه غير قابل للاسترداد فى حالة عدم القبول ويتم سدادها على هذا الرابطة ckes.cu.edu.eg/foc.aspx.

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