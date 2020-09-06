ضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)ـ وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (179 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,350 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات - 80 قرصا مخدرا لعقار التامول- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.









كما تم ضبط (3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (مالك معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

كما تمكنت الإدارة من ضبط (4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده أمام مسكنه.





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و320 ألف جنيه) تقريبًا.



