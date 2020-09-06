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حوادث

ضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:13 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)ـ وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (179 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,350 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات - 80 قرصا مخدرا لعقار التامول- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.


كما تم ضبط (3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (مالك معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.
    
كما تمكنت الإدارة من ضبط (4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده أمام مسكنه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و320 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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