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رياضة

حلم المصريين.. تفاصيل استعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم لليد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:53 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عمرو الحلواني

كشف المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، تفاصيل إعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم للعبة والمقرر انطلاقه خلال مطلع العام المقبل.


وقال هشام نصر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "وضعنا خطة مميزة لمنتخب مصر لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات كأس العالم المقبل".


وأضاف: "من المقرر أن يخوض المنتخب العديد من المعسكرات المغلقة خلال الفترة المقبلة، فالأيام الماضية شهدت خوض معسكر بالغردقة ثم عاد المنتخب للدخول في معسكر بالقاهرة ثم سيعود للغردقة مرة أخرى".


وتابع: "المنتخب سيخوض عددا من المباريات الودية القوية مع منتخبات الأرجنتين واليونان والبحرين وجار الاتفاق مع غيرها من المنتخبات القوية لتحقيق أفضل إعداد ممكن".

وكانت قرعة كأس العالم لليد أسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة السابعة بجانب كلا من السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية.

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