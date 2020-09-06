حلم المصريين.. تفاصيل استعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم لليد

، فالأيام الماضية شهدت خوض معسكر بالغردقة ثم عاد المنتخب للدخول في معسكر بالقاهرة ثم سيعود للغردقة مرة أخرى".

وأضاف: "من المقرر أن يخوض المنتخب العديد من المعسكرات المغلقة خلال الفترة المقبلة

وأضاف: "من المقرر أن يخوض المنتخب العديد من المعسكرات المغلقة خلال الفترة المقبلة ، فالأيام الماضية شهدت خوض معسكر بالغردقة ثم عاد المنتخب للدخول في معسكر بالقاهرة ثم سيعود للغردقة مرة أخرى".

وتابع: "المنتخب سيخوض عددا من المباريات الودية القوية مع منتخبات الأرجنتين واليونان والبحرين وجار الاتفاق مع غيرها من المنتخبات القوية لتحقيق أفضل إعداد ممكن".