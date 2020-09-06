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أخبار العالم

تفاصيل جديدة في الهجوم الإرهابي على عناصر أمن بولاية سوسة التونسية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم، رجلي أمن بولاية سوسة التونسية لحادث طعن على يد إرهابيين مجهولين؛ مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وفي أعقاب ذلك، أكد الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ وفيما بعد أعلنت وسائل الإعلام التونسي بالقبض على مشتبه به رابع واقتياده إلى مسرح العملية.

وبدوره، أكد مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة العميد حاتم الزرقوني أن سيارة على متنها ثلاثة أشخاص قامت بدهس شرطيين بالحرس الوطني كانا متواجدين على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى جهة القنطاوي، قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذا لاحقا بالفرار؛ بحسب إذاعة "موازييك" التونسية.
 
وأوضح الزرقوني أنه بعد العملية، التي أدت الى استشهاد أحد الشرطيين، سامي مرابط، وإصابة زميله رامي الإمام بجروح خطيرة، تم تحويل فرق من الحماية المدنية لنقل عونا الحرس إلى المستشفى.

وفي أثناء ذلك، قامت الوحدات الأمنية بحمع المعلومات من شاهد عيان كان متواجدا بمسرح العملية حول أوصاف الإرهابيين والمعطيات الخاصة بالسيارة التي استخدموها خلال العملية، وتعميم هذه المعطيات على جميع الدوريات الأمنية.
 
وأشار إلى أن الوحدات الأمنية تلقت معلومات في نفس الوقت بتواجد سيارة و3 أشخاص في حي مجاور لمكان العملية بالأوصاف نفسها للمظنون فيهم، وتولت هذه الوحدات التحول على المكان الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين الأمن والإرهابيين قبل أن يتم القضاء عليه.
 
وما تزال التحقيقات جارية بخصوص العملية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "القضاء على ثلاثة إرهابيين في سوسة خلال العملية الإرهابية في مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي والتي تعرض خلالها  حرس إلى الطعن من قبل إرهابيين. وأفاد الناطق الرسمي بإسم  قوات الأمن الداخلي بسوسة، نعيم الرمضاني، أنه تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة.
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